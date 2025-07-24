Стало известно, когда частные автобусы Екатеринбурга останутся без кондукторов

В Екатеринбурге с 1 августа во всех автобусах частных перевозчиков перестанут работать кондукторы. Об этом сегодня заявил замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Николай Вахлов.
По его словам, в троллейбусах кондукторы уже перестали работать, в течение двух месяцев их уберут из автобусов «Гортранса». По старинке еще обилечивать пассажиров будут в трамваях, поскольку там обновление подвижного состава еще только началось.
«Мы расчет делаем на контрольно-ревизионный отдел, который у нас в Центре управления перевозками создан. Соответственно, будут проверки пассажиров по оплате проезда», — сказал Вахлов.
Отметим, что штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга с прошлого года повысили со 100 рублей до 2500. Кроме того, в конце января в городской администрации обещали в ближайшее время запустить Центр управления перевозками. Новое ведомство будет, в том числе, взыскивать штрафы.
Сергей Беляев.