Стало известно, когда частные автобусы Екатеринбурга останутся без кондукторов

Отметим, что штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга с прошлого года повысили со 100 рублей до 2500. Кроме того, в конце января в городской администрации обещали в ближайшее время запустить Центр управления перевозками. Новое ведомство будет, в том числе, взыскивать штрафы.