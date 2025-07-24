Узбекистан удвоил экспорт персиков — основными покупателями стали Россия и Казахстан

В число крупнейших импортеров этих фруктов из РУз также вошел Казахстан. Объем экспорта узбекских персиков в РК составил 6,3 тыс. тонн.
Тройку замкнул Кыргызстан, импортировав 1,5 тыс. тонн персиков из Узбекистана.
В целом, за полгода Узбекистан экспортировал за рубеж 32,9 тыс. тонн персиков. По сравнению с тем же периодом минувшего года, показатель вырос в 2,2 раза.
В этом году общая стоимость экспортированного составила $31,4 млн.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что узбекские сельхозпродукты захватили рынок Новосибирской области на 80%.