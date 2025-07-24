Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан удвоил экспорт персиков — основными покупателями стали Россия и Казахстан

На начало июля 2025 года Узбекистан поставил на российский рынок более 24,7 тыс. тонн персиков, посчитал Нацкомстат.

В число крупнейших импортеров этих фруктов из РУз также вошел Казахстан. Объем экспорта узбекских персиков в РК составил 6,3 тыс. тонн.

Тройку замкнул Кыргызстан, импортировав 1,5 тыс. тонн персиков из Узбекистана.

В целом, за полгода Узбекистан экспортировал за рубеж 32,9 тыс. тонн персиков. По сравнению с тем же периодом минувшего года, показатель вырос в 2,2 раза.

В этом году общая стоимость экспортированного составила $31,4 млн.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что узбекские сельхозпродукты захватили рынок Новосибирской области на 80%.