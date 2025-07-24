Депутат Кирилюк назвал причину масштабного жилстроительства в крае: «Приморье привлекает мигрантов»

Планируется, что в 2025—2026 годах в эксплуатацию будет введено 10 многоквартирных домов (более 800 квартир), четыре из которых завершат строительство уже в текущем году. Эта инициатива, по мнению Кирилюка, особенно важна для привлечения квалифицированных кадров и поддержки внутренней миграции, а Корпорация развития жилищного строительства активно работает над формированием устойчивой арендной инфраструктуры.