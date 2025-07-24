Депутат Кирилюк назвал причину масштабного жилстроительства в крае: «Приморье привлекает мигрантов»

Александр Кирилюк, депутат Законодательного собрания Приморья, в интервью «РБК Приморье» связал масштабное строительство новостроек с необходимостью удовлетворения растущего спроса, вызванного миграционными потоками и долгосрочными планами развития региона. По его словам, Владивосток и весь край активно привлекают как внутренних мигрантов из других регионов России, так и граждан из стран СНГ, приезжающих с целью работы, учебы и постоянного проживания.
«Владивосток и Приморье в целом привлекают мигрантов из других регионов и стран СНГ. Люди едут работать, учиться, жить. Есть и внутренний спрос: жители улучшают жилищные условия, переезжают в новостройки. Работают ипотечные программы. Ну и инвестиционный интерес — квартиры покупают под сдачу или перепродажу», — подчеркнул депутат.
Кирилюк акцентировал, что текущий спрос на жилье не ограничивается сиюминутными потребностями. Он охарактеризовал возводимое жилье как «стратегический задел», подчеркивая его роль не просто как товара, а как ключевого фактора экономического развития Приморья. Помимо коммерческого строительства, депутат отметил активную реализацию проекта по созданию арендного жилья.
Планируется, что в 2025—2026 годах в эксплуатацию будет введено 10 многоквартирных домов (более 800 квартир), четыре из которых завершат строительство уже в текущем году. Эта инициатива, по мнению Кирилюка, особенно важна для привлечения квалифицированных кадров и поддержки внутренней миграции, а Корпорация развития жилищного строительства активно работает над формированием устойчивой арендной инфраструктуры.
Напомним, ранее стало известно, что в различных регионах России наблюдается снижение выдачи ипотек. Такая же тенденция наблюдается и в дальневосточных регионах.