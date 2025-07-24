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Опасное мороженое в рожке из России запрещено к продаже в Беларуси

Госстандарт нашел запрещенный заменитель в мороженом из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт запретил продавать в Беларуси небезопасное мороженое в вафельных рожках. Подробнее рассказали в Гомельской областной инспекции Госстандарта.

Так, под запрет попало мороженое торговой марки «Фабрика грез» российского производства. В торговой сети установили факты продажи двух наименований десерта: мороженое двухслойное молочное с ароматом черники и тутти-фрутти с фруктово-ягодным наполнителем «Черничный» в вафельном сахарном рожке, а также пломбир с ароматом ванили в вафельном сахарном рожке.

Белорусские специалисты установили несоответствия требованиям техрегламентов Таможенного союза. В частности, в его составе вместо молочного жира нашли недопустимый заменитель.

— Данная продукция признана опасной и Госстандартом запрещена к ввозу и обращению на территории Беларуси, — прокомментировали в инспекции.