Опасное мороженое в рожке из России запрещено к продаже в Беларуси

Так, под запрет попало мороженое торговой марки «Фабрика грез» российского производства. В торговой сети установили факты продажи двух наименований десерта: мороженое двухслойное молочное с ароматом черники и тутти-фрутти с фруктово-ягодным наполнителем «Черничный» в вафельном сахарном рожке, а также пломбир с ароматом ванили в вафельном сахарном рожке.