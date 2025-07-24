Росавиация завершила расследование инцидента на рейсе Омск — Ноябрьск

Росавиация завершила проверку инцидента, произошедшего на рейсе Омск — Ноябрьск авиакомпании «Ямал». Напомним, 22 июня вскоре после взлёта экипаж получил сигнал о возгорании в левом двигателе, в результате чего самолёт принял решение вернуться в омский аэропорт.
Позже в авиакомпании опровергли информацию о возгорании двигателя, пояснив, что в турбину попала птица, что привело к сбою в системе обнаружения пожара. Впоследствии эта техническая неисправность была официально подтверждена.
По итогам расследования Росавиация подтвердила, что экипаж действительно получил сигналы о возгорании и отказе датчика, однако впоследствии выяснилось, что тревога была ложной.
«Комиссия пришла к заключению, что причиной появления аварийно-сигнальных сообщений явилось повреждение клеммы электрического жгута Е7 В и обрыв клеммы электрического жгута Е7А», — сообщили в Росавиации.
По итогам расследования Росавиация подтвердила, что экипаж действительно получил сигналы о возгорании и отказе датчика, однако впоследствии выяснилось, что тревога была ложной.
Уточняется, что на борту находились 66 пассажиров и 5 членов экипажа. После выработки топлива самолёт благополучно приземлился, обошлось без пострадавших.