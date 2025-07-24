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Школьная ярмарка откроется в Симферополе 1 августа

Подобные ярмарки будут функционировать и в других муниципалитетах Крыма.

Источник: РИА "Новости"

С первого августа в Симферополе начнет свою работу школьная ярмарка. Она будет располагаться на аллее у Симферопольского музыкального училища имени Чайковского и продлится до 4 сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

В ассортименте будут представлены все необходимые симферопольским школьникам товары: одежда и обувь, канцелярские принадлежности, учебная литература, а также развивающие игры.

В пресс-службе учреждения отметили, что подобные ярмарки будут функционировать и в других муниципалитетах Крыма.

Ранее сообщалось, что в Крыму на текущий и капитальный ремонт образовательных учреждений, а также на установку новых модульных зданий в этом году предусмотрено более 2 млрд рублей.