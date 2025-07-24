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«К юбилею Красноярска должны успеть»: и.о. мэра рассказал о дороге от «Планеты» до Солнечного

Исполняющий обязанности мэра Красноярска Алексей Шувалов рассказал о строительстве дороги-дублера Енисейского тракта на совещании в Солнечном.

Источник: Newslab.ru

«Это тоже проект губернатора, он нам поручил держать его на особом контроле. Сегодня уже подрядчики обустраивают строительный городок. Я думаю, что в ближайшее время они приступят к производству работ по формированию основания дороги», — прокомментировал и. о. главы города.

Также Алексей Шувалов отметил, что дорожники «должны успеть» к 400-летию Красноярска, который наступит в 2028 году. По контракту дорогу планируют построить к ноябрю 2027 года.

Напомним, новая трасса должна соединить улицы Авиаторов и Соколовскую, проложив таким образом альтернативный путь от Северного к Солнечному. Общая протяженность составит 4,5 километра, строительство обойдется в 1,9 млрд рублей.

Подрядчик ООО «ПК ДСУ» уже очищает территорию от травы и кустарников, выполняет геодезические работы и разрабатывает проект производства работ.