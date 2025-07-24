«К юбилею Красноярска должны успеть»: и.о. мэра рассказал о дороге от «Планеты» до Солнечного

«Это тоже проект губернатора, он нам поручил держать его на особом контроле. Сегодня уже подрядчики обустраивают строительный городок. Я думаю, что в ближайшее время они приступят к производству работ по формированию основания дороги», — прокомментировал и. о. главы города.