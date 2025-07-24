В Кировском районе Новосибирска выбрали застройщика для проекта КРТ

Территория, которую предстоит обновить, занимает 4,49 гектара. Здесь планируется построить до 216 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас в этих границах находятся 16 аварийных и ветхих домов. Десять из них расселит застройщик, ещё шесть — город за счёт бюджета.