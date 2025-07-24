В Кировском районе Новосибирска выбрали застройщика для проекта КРТ

В Кировском районе Новосибирска определили победителя торгов по проекту комплексного развития территории. Строить новые дома на участке между улицами Бурденко, Горбаня, Бабеля и 2-й Бурденко будет компания «Астон. Тихий центр Левобережья». Об этом сообщает РБК.
Аукцион провели в июне 2025 года. Единственную заявку подала компания ООО СЗ «Астон. Тихий центр Левобережья» — с ней и заключат договор. Начальная цена лота составляла почти 239,8 млн рублей. Завершить реализацию проекта планируют к 2032 году.
Территория, которую предстоит обновить, занимает 4,49 гектара. Здесь планируется построить до 216 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас в этих границах находятся 16 аварийных и ветхих домов. Десять из них расселит застройщик, ещё шесть — город за счёт бюджета.
Кроме жилой застройки, застройщик должен будет возвести и передать городу помещения для муниципального учреждения допобразования — они разместятся на первом этаже одного из новых домов.