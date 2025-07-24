Новых водителей троллейбусов готовят во Владивостоке

Недавно город полностью обновил парк троллейбусов, закупив 20 современных машин с увеличенным автономным ходом.
«В рамках мастер-плана и при поддержке федерального бюджета мы полностью обновили троллейбусный парк. Машины современные, с автономным ходом, уже начали работать в Снеговой Пади, где нет контактной сети. Теперь главная задача — это подготовить водителей», — рассказал заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.
Водителей пока не хватает, поэтому город принял решение сам выращивать кадры. Уже сформированы две группы учеников, третья начнет обучение в августе, сейчас в нее идет набор. Программа подготовки 4 месяца, бесплатна. Ежемесячно ученики получают стипендию в 20 тысяч рублей.
Кроме того, предусмотрены ощутимые доплаты. Для участников СВО — 30 тысяч рублей, молодым специалистам до 35 лет — 20 тысяч. Зарплата после выхода на маршрут от 80 тысяч рублей. Для приезжих предусмотрено общежитие. Работодатель гарантирует официальное оформление, ежегодный отпуск, льготный стаж, бесплатный проезд на электротранспорте Владивостока.
Сами же стажеры рассказывают, что профессия — не только про деньги. 23-летняя Валерия Оборина начала учебу в апреле. Раньше работала на производстве, а теперь уверенно водит троллейбус. «Привлекла стабильная зарплата. Но когда села за руль, понравилось ощущение свободы, движение, вид из окна. Особенно впечатлила техника: кондиционеры, электроника, автономность. Я никогда раньше не водила, но теперь все получается», — делится она.
Водитель-наставник Вера Драголева проработала за рулем троллейбуса 41 год и сейчас отлично оценивает новые ТС. «Это как автобус. Педали мягкие, руль легкий, кондиционеры. Даже рога поднимаются и опускаются нажатием кнопки. Раньше мы мерзли зимой, теперь — комфорт. Девушки отлично справляются», — добавила она.
Группы небольшие, обучение проходит на новых и старых моделях для сравнения. Ученики получают не только теорию, но и реальную практику, сначала на площадке, затем в городе.
В отделе подбора персонала АО «Электрический транспорт» подтверждают, что интерес к профессии растет. «Желающих много. Начался конкурс. Мы отбираем не просто по резюме, а по личным качествам. Ищем тех, кто не боится техники, умеет общаться с людьми, сосредоточен и вежлив», — рассказывает менеджер Ольга Мальцева.
В планах администрации города продолжить подготовку водителей, потому как Владивостоку нужны новые кадры, чтобы не просто держать маршруты, но и расширять сеть.
«Мы готовы учить с нуля. Главное, чтобы было желание работать. Наши наставники, учебные маршруты, новые машины — все есть. Сейчас как никогда мы нуждаемся в молодом поколении водителей», — подытожил Максим Акульшин.
Желающие стать водителем троллейбуса могут обратиться в отдел кадров владивостокского предприятия «Электрический транспорт» по телефону