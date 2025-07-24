Новых водителей троллейбусов готовят во Владивостоке

Сами же стажеры рассказывают, что профессия — не только про деньги. 23-летняя Валерия Оборина начала учебу в апреле. Раньше работала на производстве, а теперь уверенно водит троллейбус. «Привлекла стабильная зарплата. Но когда села за руль, понравилось ощущение свободы, движение, вид из окна. Особенно впечатлила техника: кондиционеры, электроника, автономность. Я никогда раньше не водила, но теперь все получается», — делится она.

Водитель-наставник Вера Драголева проработала за рулем троллейбуса 41 год и сейчас отлично оценивает новые ТС. «Это как автобус. Педали мягкие, руль легкий, кондиционеры. Даже рога поднимаются и опускаются нажатием кнопки. Раньше мы мерзли зимой, теперь — комфорт. Девушки отлично справляются», — добавила она.