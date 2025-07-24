Инвестиции жителей Челябинской области в драгметаллы выросли на 19%

За первые шесть месяцев 2025 года южноуральцы купили в Сбере 80,7 кг драгоценных металлов на общую сумму 79,4 млн рублей. На золото приходится 84% этой суммы, на серебро — 8%, платину — 5%, палладий — 3%.
Всего на обезличенных металлических счетах в банке клиенты хранят драгоценные металлы на сумму 6,4 млрд рублей — это на 19% больше, чем год назад.
«Драгоценные металлы — это проверенный временем защитный актив. В условиях нестабильности на финансовых рынках они выступают надежной “гаванью”, позволяя разнообразить инвестиционный портфель. Спрос на драгметаллы остается стабильным, это подтверждает их долгосрочную привлекательность», — отметил вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Петр Колтыпин.
«Обезличенный металлический счет представляет собой аналог обычного банковского счета, с тем лишь отличием, что на него зачисляются не денежные средства, а определенный объем золота, серебра, платины или палладия. Доход по такому инструменту формируется благодаря изменениям рыночной стоимости самих металлов», — комментирует управляющий Челябинским отделением Сбербанка Андрей Ручай.