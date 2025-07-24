Инвестиции жителей Челябинской области в драгметаллы выросли на 19%

«Обезличенный металлический счет представляет собой аналог обычного банковского счета, с тем лишь отличием, что на него зачисляются не денежные средства, а определенный объем золота, серебра, платины или палладия. Доход по такому инструменту формируется благодаря изменениям рыночной стоимости самих металлов», — комментирует управляющий Челябинским отделением Сбербанка Андрей Ручай.