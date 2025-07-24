Где, кроме Минска, самое дорогое жильё в Беларуси? В Госкомимуществе назвали цены за «квадрат»

Самый резкий рост — в Гродно, где «квадрат» подорожал сразу на 100 долларов и достиг отметки 840. Однако, помимо Минска, самая дорогая недвижимость всё-таки не там.
Цены в областях: от 790 до 1060 долларов
В Государственном комитете по имуществу рассказали, что по сравнению с первым кварталом 2025 года рост цен на жильё в Беларуси составил от 3% до 14%. На сегодняшний день рейтинг самых дорогих «квадратов» в областных центрах распределился следующим образом:
- Брест — 1060 долларов за м² (+3% по сравнению с январём-апрелем 2025 года);
- Могилёв — 880 долларов за м² (+5%);
- Гомель — 870 долларов за м² (+10%);
- Гродно — 840 долларов за м² (+14%);
- Витебск — 790 долларов за м² (+4%).
Таким образом, самым дорогим областным центром остаётся Брест, а самым доступным — Витебск.
Денежный оборот и число сделок
Всего во втором квартале в 5 областных центрах совершили около 2700 сделок купли-продажи жилья — это на 16% меньше, чем в январе-апреле 2025 года. Общий объём денежных операций, по данным ведомства, составил 123,3 млн долларов в эквиваленте. При этом:
- максимальный оборот — в Гродно (32,8 млн долларов);
- минимальный — в Могилёве (16,7 млн долларов).
Минск: для сравнения
В столице за указанный промежуток зарегистрировали 3475 сделок — минимум за 5 лет для апреля и июня. Цены также выросли, особенно на однокомнатные квартиры на вторичном рынке: +90 долларов, в среднем выше 1900 долларов за м². На новостройки пришлось 11% сделок, большинство — однокомнатные квартиры с площадью более 44 м².