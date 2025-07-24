Где, кроме Минска, самое дорогое жильё в Беларуси? В Госкомимуществе назвали цены за «квадрат»

В столице за указанный промежуток зарегистрировали 3475 сделок — минимум за 5 лет для апреля и июня. Цены также выросли, особенно на однокомнатные квартиры на вторичном рынке: +90 долларов, в среднем выше 1900 долларов за м². На новостройки пришлось 11% сделок, большинство — однокомнатные квартиры с площадью более 44 м².