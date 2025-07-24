В Башкирии зарегистрированы почти 70% домов по сельской ипотеке

С января 2020 года зарегистрированы права собственности на 5833 дома, приобретённого или построенного жителями Башкирии с использованием «сельской ипотеки». Об этом сообщили в Росреестре по РБ. Республика шестой год входит в первую пятёрку регионов, где эта программа имеет большой спрос.
Как пояснили в ведомстве, по сельской ипотеке, как правило, приобретаются готовые дома с участком или квартиры. Причём основными заёмщиками по этой программе были горожане, покупающие жильё в пригородах. Строящиеся дома по «сельской ипотеке» приобретаются значительно реже.
Так, в Башкирии наиболее часто покупали жильё в ближних к Уфе районах — Иглинском, Уфимском, Стерлитамакском, Кармаскалинском.
По данным минсельхоза РБ на начало 2025 года, за пять лет жители Башкирии получили 8,6 тыс. сельских ипотек на 22 млрд руб.
Из них максимум приходится на 2023 год — 1208 ипотек на 4 млрд руб.
В 2024 году в регионе получено 866 сельских ипотек на 4,2 млрд руб.
Данные по регистрации (5833) не изменились с I квартала 2025-го. Итого права собственности пока не зарегистрированы примерно на треть выдачи сельской ипотеки — в связи с незавершённостью строительства или другим причинам.
Напомним, с 28 марта 2025 года условия получения сельской ипотеки стали строже. Теперь льготная программа распространяется только на сельчан: заемщики должны в течение пяти лет с момента заключения ипотечного договора работать на предприятиях АПК или в других сферах, но на селе.