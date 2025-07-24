В Башкирии зарегистрированы почти 70% домов по сельской ипотеке

С января 2020 года зарегистрированы права собственности на 5833 дома, приобретённого или построенного жителями Башкирии с использованием «сельской ипотеки». Об этом сообщили в Росреестре по РБ. Республика шестой год входит в первую пятёрку регионов, где эта программа имеет большой спрос.