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В Башкирии зарегистрированы почти 70% домов по сельской ипотеке

Жители республики активно включились в программу с начала её запуска в 2020 году.

С января 2020 года зарегистрированы права собственности на 5833 дома, приобретённого или построенного жителями Башкирии с использованием «сельской ипотеки». Об этом сообщили в Росреестре по РБ. Республика шестой год входит в первую пятёрку регионов, где эта программа имеет большой спрос.

Как пояснили в ведомстве, по сельской ипотеке, как правило, приобретаются готовые дома с участком или квартиры. Причём основными заёмщиками по этой программе были горожане, покупающие жильё в пригородах. Строящиеся дома по «сельской ипотеке» приобретаются значительно реже.

Так, в Башкирии наиболее часто покупали жильё в ближних к Уфе районах — Иглинском, Уфимском, Стерлитамакском, Кармаскалинском.

По данным минсельхоза РБ на начало 2025 года, за пять лет жители Башкирии получили 8,6 тыс. сельских ипотек на 22 млрд руб.

Из них максимум приходится на 2023 год — 1208 ипотек на 4 млрд руб.

В 2024 году в регионе получено 866 сельских ипотек на 4,2 млрд руб.

Данные по регистрации (5833) не изменились с I квартала 2025-го. Итого права собственности пока не зарегистрированы примерно на треть выдачи сельской ипотеки — в связи с незавершённостью строительства или другим причинам.

Напомним, с 28 марта 2025 года условия получения сельской ипотеки стали строже. Теперь льготная программа распространяется только на сельчан: заемщики должны в течение пяти лет с момента заключения ипотечного договора работать на предприятиях АПК или в других сферах, но на селе.