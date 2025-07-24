Карты «Беларусбанк» будут недоступны 26 и 27 июля

В частности, с 23.00 часов субботы до 07.00 утра воскресенья для клиентов «Беларусбанка» будут недоступны: операции по вкладам и текущим счетам физлиц, нельзя будет погасить кредиты, выполнять операции, которые связаны с оформлением банковских платежных карт. Кроме того, в этот период не будет доступа к сервисам автоматизированных информационных систем — «Расчета» ЕРИП.