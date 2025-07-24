Карты «Беларусбанк» будут недоступны 26 и 27 июля

В «Беларусбанке» предупредили белорусов о возможных сбоях в совершении платежных операций, в том числе с банковскими картами 26 и 27 июля. Подробнее рассказали в пресс-службе финучреждения.
В «Беларусбанке» проинформировали о технических работах, которые будут проводится в субботу и воскресенье, 26 и 27 июля, на оборудовании банка.
В частности, с 23.00 часов субботы до 07.00 утра воскресенья для клиентов «Беларусбанка» будут недоступны: операции по вкладам и текущим счетам физлиц, нельзя будет погасить кредиты, выполнять операции, которые связаны с оформлением банковских платежных карт. Кроме того, в этот период не будет доступа к сервисам автоматизированных информационных систем — «Расчета» ЕРИП.
И также в период с 01.00 до 02.00 часов в воскресенье, 27 июля, будут недоступны белорусам все операции с платежными картами «Беларусбанк» и операции с наличными в подразделениях банка.
Еще мы писали, что «Беларусбанк» ограничивает снятие наличных с карт суммой от 600 до 1000 рублей с 4 августа.
Тем временем Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 24 июля.
А еще МАРТ сказал, что требования к маркетплейсам и интернет-продавцам уровняют в Беларуси.
И также ЕРИП сказал белорусам, как избежать отключений от системы с 1 августа 2025: «Иначе личный кабинет будет удален».