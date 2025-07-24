В День города в Балтийск направят дополнительные электрички

27 июля в связи с празднованием Дня города в Балтийск назначаются дополнительные пригородные поезда.
Отправление с Южного вокзала в 14:25 и 17:45, из Балтийска — в 22:30.
Остальные пригородные поезда будут курсировать по действующему расписанию.
Временные рейсы уже добавлены в расписание.
27 июля в связи с празднованием Дня города в Балтийск назначаются дополнительные пригородные поезда.
Отправление с Южного вокзала в 14:25 и 17:45, из Балтийска — в 22:30.
Остальные пригородные поезда будут курсировать по действующему расписанию.