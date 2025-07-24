В Узбекистане увеличат выплаты по ОСАГО: с 2026 года компенсация за повреждённые авто вырастет вдвое

Согласно новому постановлению правительства, размер страховой суммы будет увеличен в два раза — с текущих 40 млн сумов до 80 млн сумов.
Это решение принято на основе актуарных расчётов и направлено на то, чтобы объем компенсаций, выплачиваемых пострадавшим в ДТП, соответствовал реалиям сегодняшнего дня, учитывая рост цен на ремонт автомобилей, лечение и другие издержки, связанные с авариями.
Что изменится с 1 января 2026 года:
Страховая сумма по ОСАГО вырастет до 80 млн сумов — это максимальная сумма, которая будет выплачиваться при ущербе имуществу, здоровью или жизни пострадавших в ДТП.
Очевидно, что увеличение выплат станет и причиной пересмотра страховых тарифов. Насколько будет увеличена стоимость полиса ОСАГО пока не сообщается, однако известно, что ее «приведут в соответствие с рыночными принципами». По некоторым данным в Ташкенте и столичной области для легковых автомобилей она составит 192 000 сумов, для грузовых — 336 000 сумов, для остальных регионов — 160 000 сумов (легковые авто), 280 000 сумов (грузовики).
Появится механизм оформления полисов с ограничением и без ограничения в зависимости от количества водителей. Что это такое и как будет отличаться от действующей системы — пока непонятно.
Кроме того, с 1 апреля 2026 года начнёт действовать Единая страховая биллинговая система. Она будет обеспечивать централизованный учёт всех поступлений страховых премий при оформлении полисов, что сделает систему более прозрачной и эффективной.
Правительство также поручило разработать и внести в Кабинет Министров законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за отсутствие полиса ОСАГО. В частности, планируется усовершенствовать механизмы привлечения к административной ответственности водителей, которые не оформили обязательную страховку.
Новые изменения — это попытка сбалансировать интересы автовладельцев, страховых компаний и государства. Увеличение выплат — шаг навстречу гражданам, однако важно, чтобы за этим шагом последовало и реальное улучшение качества обслуживания и страховой защиты.