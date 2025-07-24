В Узбекистане увеличат выплаты по ОСАГО: с 2026 года компенсация за повреждённые авто вырастет вдвое

Очевидно, что увеличение выплат станет и причиной пересмотра страховых тарифов. Насколько будет увеличена стоимость полиса ОСАГО пока не сообщается, однако известно, что ее «приведут в соответствие с рыночными принципами». По некоторым данным в Ташкенте и столичной области для легковых автомобилей она составит 192 000 сумов, для грузовых — 336 000 сумов, для остальных регионов — 160 000 сумов (легковые авто), 280 000 сумов (грузовики).