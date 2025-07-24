«Цена квадратного метра подскочила сразу на 100 долларов». Госкомимущество сказало, в каких областных центрах Беларуси самое дорогое жилье

Стало известно, в каких областных центрах Беларуси самое дорогое жилье, пишет БелТА.
Так, средний ценник на квартиры в облцентрах Беларуси во втором квартале 2025-го по сравнению с началом года вырос во всех городах. Сильнее всего цена «квадрата» подскочила в Гродно — сразу на 100 долларов в эквиваленте. В Бресте стоимость квадратного метра жилья в апреле-июне составляла 1060 долларов, в Могилеве — 880, в Гомеле — 870, в Гродно — 840, Витебске — 790 долларов.
При этом максимальный денежный оборот на жилом рынке фиксировался в Гродно — 32,8 миллиона долларов, а самый низкий был в Могилеве — 16,7 миллиона долларов. Хотя в последнем областном центре продали, например, самую дорогую квартиру по цене квадратного метра. Так, в могилевском микрорайоне Заднепровье, квартиру площадью всего 30 квадратных метров в доме 2022 года постройки продали по цене 1860 долларов за «квадрат».
Самой дорогой по общей цене сделки оказалась квартира на 120 «квадратов» в Бресте. За жилье в микрорайоне Центр в доме 2023 года постройки новый владелец заплатил 201 тысячу долларов.
В Госкомимущество уточнили, что высокая активность жилищного рынка в Гродно в последнее время связана с приобретением квартир во введенных в эксплуатацию новых многоэтажках. В Бресте и Гродно, в основном, покупают двушки, а в Витебске, Гомеле и Могилеве спрос на жилье равномерен между однокомнатными и двухкомнатными квартирами.
Тем временем карты «Беларусбанк» будут недоступны 26 и 27 июля. Еще мы писали, что «Беларусбанк» ограничивает снятие наличных с карт суммой от 600 до 1000 рублей с 4 августа.
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