«Цена квадратного метра подскочила сразу на 100 долларов». Госкомимущество сказало, в каких областных центрах Беларуси самое дорогое жилье

Так, средний ценник на квартиры в облцентрах Беларуси во втором квартале 2025-го по сравнению с началом года вырос во всех городах. Сильнее всего цена «квадрата» подскочила в Гродно — сразу на 100 долларов в эквиваленте. В Бресте стоимость квадратного метра жилья в апреле-июне составляла 1060 долларов, в Могилеве — 880, в Гомеле — 870, в Гродно — 840, Витебске — 790 долларов.