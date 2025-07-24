Два банка в Беларуси предупредили о грядущих сбоях в работе

БСБ Банк совместно с партнерами переходит на новое ПО для работы с платежными картами и смежными сервисами. Так, запланированы технические работы. В связи с этим временно приостановят работу платежных карт, банкоматов и терминального оборудования. Произойдет это в ночь на 27 июля с 1.50 до 7.00. В банке порекомендовали в связи с этим заранее совершить нужные платежи, также провести необходимые переводы по картам и иметь при себе наличные для комфортных расчетов.