Два банка в Беларуси предупредили о грядущих сбоях в работе

БСБ Банк совместно с партнерами переходит на новое ПО для работы с платежными картами и смежными сервисами. Так, запланированы технические работы. В связи с этим временно приостановят работу платежных карт, банкоматов и терминального оборудования. Произойдет это в ночь на 27 июля с 1.50 до 7.00. В банке порекомендовали в связи с этим заранее совершить нужные платежи, также провести необходимые переводы по картам и иметь при себе наличные для комфортных расчетов.
О грядущих технических работах сообщил и Беларусбанк. Проводиться они будут с 23.00 26 июля по 7.00 27 июля. В связи с этим в подразделениях банка, АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания банка будет недоступен ряд услуг: операции по вкладным и текущим счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов), действия по оформлению банковских платежных карточек.
Кроме того, 27 июля в промежуток с 1.00 до 2.00 в подразделениях Беларусбанка будут недоступны операции с платежными картами и денежной наличностью.