«Белавиа» возобновит чартерные рейсы в Оман с 24 октября

Программа продлится до конца марта 2026 года.
Первый чартер в Салалу авиакомпания запустила 27 февраля 2025 года.
Оман — новое направления для белорусов. Его называют «Карибами Востока». Здесь комфортно отдыхать как летом, так и зимой. В зимние месяцы в регионе теплая и сухая погода. Летом нет изнуряющей жары.
Город Салала расположен на побережье Аравийского моря. Отдых здесь многие воспринимают как доступную альтернативу Мальдивам или Сейшельским островам. С давних времен страна славится крепким черным кофе, который часто подают с кардамоном или каплей розовой воды.