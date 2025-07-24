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«Белавиа» возобновит чартерные рейсы в Оман с 24 октября

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» с 24 октября возобновит чартерные рейсы в Оман. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

Источник: Аргументы и факты

Программа продлится до конца марта 2026 года.

Первый чартер в Салалу авиакомпания запустила 27 февраля 2025 года.

Оман — новое направления для белорусов. Его называют «Карибами Востока». Здесь комфортно отдыхать как летом, так и зимой. В зимние месяцы в регионе теплая и сухая погода. Летом нет изнуряющей жары.

Город Салала расположен на побережье Аравийского моря. Отдых здесь многие воспринимают как доступную альтернативу Мальдивам или Сейшельским островам. С давних времен страна славится крепким черным кофе, который часто подают с кардамоном или каплей розовой воды.