В шести районах Петербурга закроют движение из-за дорожных работ с 26 июля

В Центральном районе Гончарная улица (у дома 87/2 лит. А по Невскому проспекту) до 14 октября из-за временных ограждений будет ограничена. Фурштатская улица 26 и 27 июля будет ограничена от Мелитопольского до Друскеникского переулка, а от проспекта Чернышевского до Друскеникского переулка закроется движение.