В шести районах Петербурга закроют движение из-за дорожных работ с 26 июля

В Адмиралтейском районе до 6 августа из-за ремонта дорожного покрытия ограничено движение по Старо-Петергофскому проспекту, от набережной Обводного канала до набережной реки Фонтанки.
В Василеостровском районе 26 июля с 01:00 до 06:00 закроют движения по Мичманской улице в створе Морской набережной, а с 06:00 до 23:59 будет недоступна езда по Боцманской улице в створе Морской набережной.
В Красносельском районе
В Петроградском районе с 26 июля по 9 апреля ограничено движение по Пионерской улице (от Петергофской до Корпусной, включая перекресток).
В Приморском районе до 24 августа будет недоступно движение у дома 16 по Лахтинскому проспекту. Также до 9 октября из-за строительства инженерных сетей ограничено движение транспорта по Коломяжскому проспекту от проспекта Испытателей до Аэродромной улицы.
В Центральном районе Гончарная улица (у дома 87/2 лит. А по Невскому проспекту) до 14 октября из-за временных ограждений будет ограничена. Фурштатская улица 26 и 27 июля будет ограничена от Мелитопольского до Друскеникского переулка, а от проспекта Чернышевского до Друскеникского переулка закроется движение.
В Петербурге с 24 июля по 21 августа на участке от Загородного проспекта до улицы Марата пройдут ремонтные работы. Там уложат двойное асфальтобетонное покрытие, заменят люки и сделают литой асфальт на трамвайных путях.