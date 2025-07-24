МАРТ сказал о штрафах 840 рублей за слишком дорогие ранцы и товары к школе

В ведомстве напомнили о регулирование цен в Беларуси (постановление Совмина№ 713) и подчеркнули, что введенное ценовое регулирование касается и школьного ассортимента. На контроль цены на одежду и обувь, ряд письменных товаров и канцелярских принадлежностей, рюкзаки и ученические ранцы, другие школьные товары.