МАРТ сказал о штрафах 840 рублей за слишком дорогие ранцы и товары к школе

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли предупредили торговлю о штрафах за превышение надбавок на товары к школе.
В ведомстве напомнили о регулирование цен в Беларуси (постановление Совмина№ 713) и подчеркнули, что введенное ценовое регулирование касается и школьного ассортимента. На контроль цены на одежду и обувь, ряд письменных товаров и канцелярских принадлежностей, рюкзаки и ученические ранцы, другие школьные товары.
За превышение установленных предельных надбавок юрлицо будет оштрафовано на сумму равную двукратному размеру разницы между фактической выручкой и расчетной величиной выручки от проданных товаров по ценам, установленным законодательством. ИП получат штрафы 20 базовых величин (840 белорусских рублей в июле 2025-го).
В МАРТ сообщили, что ценовая ситуация контролируется в ходе мониторинга. Также местные власти получили письма от ведомства о контроле за ассортиментом школьных товаров в регионах и ценами.
А еще МАРТ отреагировал на «пластиковые» помидоры и гнилые фрукты в продаже.
Также МАРТ сказал, что требования к маркетплейсам и интернет-продавцам уровняют в Беларуси.
Тем временем Госкомимущество сказало, в каких областных центрах Беларуси самое дорогое жилье: «Цена квадратного метра подскочила сразу на 100 долларов».