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На Дону «Озон» построит логистический комплекс за 5 млрд рублей

Компания «Озон» планирует построить в Ростовской области распределительный центр. По предварительным данным, в реализацию проекта вложат 5 млрд руб.

Источник: Коммерсантъ

Об этом журналистам рассказал первый замгубернатора Ростовской области Алексей Господарев в пресс-центре «Интерфакс».

Сейчас власти обсуждают логистическую синхронизованность будущего центра: переговоры проводятся в том числе с РЖД и Росморречфлотом.

Алексей Господарев отметил, что в компании также рассчитывают на включения в логистическую цепочку аэропорта «Платов» с момента его возвращения в работу.

Предполагается, что предприятие может нарастить объемы обработки посылок с 300 тыс. до 2 млн посылок в день. О сроках возведения объекта не сообщается.

Господин Господарев также заявил, что Ростовская область станет пилотным регионом, где построят автоматизированный хаб, где будут использовать роботов отечественного производства.