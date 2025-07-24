Разница между средней зарплатой в Минске и Витебской области составляет более 1300 рублей

Разница средней зарплаты Минска и Витебской области составляет более 1300 рублей. Данные о номинальной начисленной средней заработной плате опубликовали на официальном сайте Национального статистического комитета.
В Белстате отметили, что номинальная начисленная средняя зарплата в стране в июне 2025 года составила 2717,8 рубля. Самой высокой по-прежнему остается зарплата в Минске — 3598,2 рубля. Что касается Минской области, то в июне указанная заработная плата составила 2767 рублей.
Согласно данным, в Гродненской области в первый месяц лета номинальная начисленная средняя зарплата оказалась 2420,6 рубля, в Гомельской — 2421,2. В Брестской области заработная плата в июне составила 2390,6 рубля, в Могилевской — 2301,6 рублей. Что касается Витебской области, то номинальная начисленная средняя заплата была 2289,1 рубля.
Разница между номинальной начисленной средней заработной платой в Минске и Витебской области составляет 1309,1 рубля.
Тем временем карты «Беларусбанк» будут недоступны 26 и 27 июля.
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