Разница между средней зарплатой в Минске и Витебской области составляет более 1300 рублей

В Белстате отметили, что номинальная начисленная средняя зарплата в стране в июне 2025 года составила 2717,8 рубля. Самой высокой по-прежнему остается зарплата в Минске — 3598,2 рубля. Что касается Минской области, то в июне указанная заработная плата составила 2767 рублей.