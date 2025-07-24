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Движение по Димитровскому мосту могут открыть до зимы в Новосибирске

Работы ведутся на крайней правой полосе в направлении левого берега.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске продолжается капитальный ремонт Димитровского моста, одной из ключевых транспортных артерий города. Работы ведутся на крайней правой полосе в направлении левого берега, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сейчас демонтируют старые ограждения, готовят основание для нового покрытия: армирование и подготовка к бетонированию, выравнивающий слой, устанавливают опалубку для монолитных конструкций», — уточняют в мэрии.

Подрядчик работает под контролем городских служб. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил завершить ремонт правой полосы до наступления холодов, чтобы зимой открыть движение по всем полосам.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, следить за дорожными знаками и по возможности выбирать объездные маршруты.