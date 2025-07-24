Большие автобусы с кондиционерами выйдут на три маршрута в Воронеже

Об этом РИА «Воронеж» узнало в пресс-службе регионального правительства.
Нововведения планируются в связи со сменой перевозчика. Сейчас жителей Шилово возят автобусы средней вместимости — ПАЗ. Через несколько месяцев в рейсы выйдут автобусы большого класса, оснащенные кондиционерами.
Новые машины будут приобретены за счет средств из областной казны. Планируемый срок поставки техники — декабрь текущего года, а курсировать автобусы начнут в январе. Свежие автомобили запустят на маршрутах № 23, № 24 и № 73.