В России начались отгрузки автомобилей «Москвич 8» дилерам

Новый российский автобренд Tenet готовится к выходу на рынок. На автосалонах название марки появляется по соседству с Chery, а компания «АГР», которая наладила выпуск кроссоверов Tenet на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, сообщает о готовности к работе цехов сварки и окраски. Ожидается, что продажи трех кроссоверов — T4, T7 и T8 — под маркой Tenet начнутся в августе-сентябре 2025 года.