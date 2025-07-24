На западе Прикамья запустили первую мусоросортировочную линию

В Верещагино начала работу первая на западе Пермского края мусоросортировочная линия. Линия обеспечит переработку 25 тыс. тонн отходов в год. Проект реализовали за счет частных инвестиций с использованием отечественного оборудования.
Новая линия сортировки принимает ТКО из Большесосновского, Верещагинского, Ильинского, Карагайского, Очерского, Сивинского, Частинского и частично Осинского округов. Перераспределение или увеличение «потоков» отходов на территорию округов краевые власти не планируют.
На сортировочной линии для вторичной переработки отбирают полезные фракции из общей массы отходов, включая стекло, пластик, бумагу, картон, полиэтилен и некоторые виды металлов. Отдельную сортировку проходят органические отходы.
«После сортировки каждый вид вторсырья попадает на горизонтальный пресс, откуда спрессованные кипы будут направляться партнерам-переработчикам», — пояснили в краевом МинЖКХ.
Для сортировки мусора на специальных площадках у многоквартирных домов установят контейнеры. Жильцам необходимо отделять смешанные отходы от «сухих» фракций, пригодных к переработке. Для смешанных отходов предназначены зеленые контейнеры ТКО, «сухих» — оранжевые для раздельного сбора.
На территории Пермского края работают девять линий сортировки отходов: в Лысьве, Чайковском, Березниках, Краснокамске, Кудымкаре, Осе, Верещагино, а также в Лобаново Пермского округа и Ключиках Кукуштанского сельского поселения. Их суммарная мощность составляет 370 тыс. тонн отходов в год.