На западе Прикамья запустили первую мусоросортировочную линию

На территории Пермского края работают девять линий сортировки отходов: в Лысьве, Чайковском, Березниках, Краснокамске, Кудымкаре, Осе, Верещагино, а также в Лобаново Пермского округа и Ключиках Кукуштанского сельского поселения. Их суммарная мощность составляет 370 тыс. тонн отходов в год.