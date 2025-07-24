В Новосибирске нашли завод, загрязняющий воздух на Первомайке

После проверки новосибирский межрайонный природоохранный прокурор внес руководителю завода представление, а Росприроднадзор — предписание, также ему назначен штраф в размере 80 тысяч рублей. Предприятие и должностные лица привлекли к административной ответственности по статье о правонарушениях в области охраны окружающей среды.