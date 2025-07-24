В Новосибирске нашли завод, загрязняющий воздух на Первомайке

В Первомайском районе Новосибирска нашли предприятие, которое загрязняет атмосферный воздух. Им оказалось один из крупнейших заводов полного цикла на территории СНГ — стрелочный завод. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Проверку соблюдения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха организовали после коллективного обращения жителей микрорайона «Весенний» Первомайского района. К проверке привлекли специалистов Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, регионального минприроды и экологии, управления Роспотребнадзора, а также Западно-Сибирское управление гидрометеорологической службы.
После проверки новосибирский межрайонный природоохранный прокурор внес руководителю завода представление, а Росприроднадзор — предписание, также ему назначен штраф в размере 80 тысяч рублей. Предприятие и должностные лица привлекли к административной ответственности по статье о правонарушениях в области охраны окружающей среды.
Напомним, стрелочный завод специализируется на производстве комплектующих для железнодорожного подвижного состава и путевого оборудования. У компании шестью действующих лицензий, включая разрешение на работу со взрывчатыми материалами и эксплуатацию опасных производственных объектов.