Техника, угощения и мастер-классы: как прошёл первый день «АгроОмска»

До 27 июля выставку может посетить любой желающий. В программе: демонстрация техники, показ племенных животных, Дни животноводства и полеводства, мастер-классы, семинары, дегустации и тематические площадки. Также пройдут встречи с аграрными финансистами и представителями отраслевой науки.