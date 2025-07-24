Техника, угощения и мастер-классы: как прошёл первый день «АгроОмска»

В Омске стартовала крупнейшая сельскохозяйственная выставка региона — «АгроОмск-2025». Её открыл губернатор Виталий Хоценко. В этом году мероприятие проходит под девизом: «Люди — главный потенциал Омской области».
На площадке представлены около 300 предприятий и компаний. Посетители могут увидеть современную сельхозтехнику, новые научные решения, образцы продукции аграрной и перерабатывающей отраслей.
До 27 июля выставку может посетить любой желающий. В программе: демонстрация техники, показ племенных животных, Дни животноводства и полеводства, мастер-классы, семинары, дегустации и тематические площадки. Также пройдут встречи с аграрными финансистами и представителями отраслевой науки.