В новом аэропорту Омск-Фёдоровка появится убежище почти на 700 человек

На портале госзакупок появился тендер на проектирование защитного сооружения начальной стоимостью 582 тысячи рублей.
Особенностью проекта станет необходимость создания убежища на территории пока не функционирующего аэропортного комплекса. Проектировщикам предстоит учесть будущую инфраструктуру, включающую два терминала, несколько телетрапов, VIP-зал и крупную парковку.
Согласно техническому заданию, защитное сооружение рассчитано на 678 человек с учётом гендерного распределения. Каждый укрываемый получит не менее полуметра площади, а общее время непрерывного пребывания ограничено 48 часами.
Конструкция убежища должна обеспечивать защиту как в военное время, так и при чрезвычайных ситуациях мирного периода. Особое внимание уделяется системе вентиляции, которая должна работать в нескольких режимах — от обычной вентиляции до полной изоляции помещения.
Важным требованием является возможность быстрой адаптации обычных помещений под защитные функции — на этот процесс отводится не более суток. Проектировщикам также необходимо предусмотреть устойчивость сооружения к различным видам внешних воздействий.