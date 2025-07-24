Налоговые поступления за год выросли на 20%

За первое полугодие рост сборов зафиксирован у налоговых инспекций (+26,8%) и областных налоговых органов (+25,4%).
Наибольшее увеличение собираемости налогов комитет отметил в Ташкенте — на 31%. В тройку лидеров вошли Сырдарьинский (+28%) и Наманганский (+26%) регионы.
Количество плательщиков НДС достигло 228 тыс. при годовом росте на 15%. Также в республике стало больше самозанятых — 5,5 млн (+55%).
«Количество субъектов с устойчивой деятельностью свыше трех лет составило 76,7% от числа активных предпринимателей, достигнув 302 тыс.», — отметили в налоговом комитете.
По результатам налогового контроля начислены допналоги и финансовые санкции на 13,4 трлн сумов.