На свердловской молочной фабрике нашли опасную плесень

В Невьянском районе специалисты проверили молочную фабрику и обнаружили серьезные нарушения санитарных норм. Об этом сообщили в свердловском Россельхознадзоре.
Согласно данным ведомства, проверка выявила черные пятна плесени на поверхности потолка. Кроме того, стены и полы производственных помещений повреждены и деформированы, что создает потенциальную угрозу заражения молочной продукции опасными микроорганизмами.
Помимо проблем с качеством санитарно-гигиенических условий, инспекторы отметили отсутствие необходимых защитных элементов: на предприятии отсутствуют сетки против насекомых и устройства для отпугивания грызунов.
— Также нет места для хранения отбракованной продукции и не определен перечень лиц, имеющих доступ к такой продукции, — уточнили в ведомстве.
Для устранения выявленных недостатков предприятию выдано официальное предписание, и составлены два административных протокола в отношении должностных лиц фабрики.