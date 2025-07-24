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На свердловской молочной фабрике нашли опасную плесень

В Свердловской области нашли черную плесень на молочном производстве.

Источник: Комсомольская правда

В Невьянском районе специалисты проверили молочную фабрику и обнаружили серьезные нарушения санитарных норм. Об этом сообщили в свердловском Россельхознадзоре.

Согласно данным ведомства, проверка выявила черные пятна плесени на поверхности потолка. Кроме того, стены и полы производственных помещений повреждены и деформированы, что создает потенциальную угрозу заражения молочной продукции опасными микроорганизмами.

Помимо проблем с качеством санитарно-гигиенических условий, инспекторы отметили отсутствие необходимых защитных элементов: на предприятии отсутствуют сетки против насекомых и устройства для отпугивания грызунов.

— Также нет места для хранения отбракованной продукции и не определен перечень лиц, имеющих доступ к такой продукции, — уточнили в ведомстве.

Для устранения выявленных недостатков предприятию выдано официальное предписание, и составлены два административных протокола в отношении должностных лиц фабрики.