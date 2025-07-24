Из Екатеринбурга могут запустить прямые авиарейсы в Аланию

«Для нас важно развитие дружеских отношений с учетом того, что Турция является страной № 1 по количеству принимаемых у себя российских туристов. Важно также, чтобы мы имели возможность прямых контактов», — приводит ЕАН слова Мальцева.
Он также подчеркнул, что прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Аланией имеет свои плюсы. Так, аэропорт в Анталье перегружен, в нем часто случаются потери багажа и выстраиваются огромные очереди. Также в Алании увеличивается число российских туристов и владельцев местной недвижимости.
Мальцев провел встречу с главой Алании Османом Тариком Озчеликом, на которой они обсудили развитие туризма между городами. По словам Мальцева, стороны затронули темы оздоровительных программ и обмена спортсменами.
«Я озвучил, что у нас есть ряд туров и направлений, которые могут быть интересны для турецкой стороны. Это и гастрономический, и индустриальный туризм. Также им интересно все, что касается этнокультурных традиций проживающих в Свердловской области тюркских народов», — цитирует Мальцева издание.
Напомним, ранее стало известно, что авиакомпания из Египта будет осуществлять перелеты из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх. Новую программу полетов из столицы Урала запустил международный туроператор One Click Travel.