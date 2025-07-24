Из Екатеринбурга могут запустить прямые авиарейсы в Аланию

«Я озвучил, что у нас есть ряд туров и направлений, которые могут быть интересны для турецкой стороны. Это и гастрономический, и индустриальный туризм. Также им интересно все, что касается этнокультурных традиций проживающих в Свердловской области тюркских народов», — цитирует Мальцева издание.