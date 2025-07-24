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«Башкиравтодор» признан банкротом

Крупнейший дорожно-строительный подрядчик Башкирии АО «Башкиравтодор» признан банкротом. Соответствующее решение принял арбитражный суд Башкирии.

Источник: Коммерсантъ

Информация о признании банкротом опубликована и в картотеке арбитражных дел, однако резолютивная и мотивировочная часть решения еще не опубликованы.

Таким образом, в компании, принадлежащей республике, началось конкурсное производство. Конкурсным управляющим суд назначил Михаила Рыкуса, члена московской ААУ «Центр финансового оздоровления предприятия агропромышленного комплекса», сообщили «Ъ-Уфа» участники дела о банкротстве.

Дело о несостоятельности «Башкиравтодора» началось весной прошлого года. Той же весной в компании введено наблюдение. Пул кредиторов банкрота включает более 200 лиц с общей суммой требований более 5,4 млрд руб.