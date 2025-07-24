В Севастополе отремонтируют фасады более 30 многоэтажек

По словам губернатора, сейчас идет ремонт в домах № 9 и № 15 на улице Академика Крылова. Уже отремонтировали кровлю и фундамент, расчистили фасады, обработали швы и частично нанесли штукатурку. Предстоит еще замена входных групп, установка новых дверей, окон, откосов и водостоков.