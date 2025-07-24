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В Севастополе отремонтируют фасады более 30 многоэтажек

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году капитально отремонтируют фасады 33 многоэтажных домов, на пяти работы уже завершены. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году капремонт фасадов проведут в 33 многоквартирных домах — в пяти работы уже завершены», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, сейчас идет ремонт в домах № 9 и № 15 на улице Академика Крылова. Уже отремонтировали кровлю и фундамент, расчистили фасады, обработали швы и частично нанесли штукатурку. Предстоит еще замена входных групп, установка новых дверей, окон, откосов и водостоков.

Всего в этом году в Севастополе отремонтируют более 200 домов. Узнать график ремонта можно на сайте Фонда содействия капитальному ремонту.