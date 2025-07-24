Продолжается строительство Северного обхода Калининграда

Главная задача нового объекта — разгрузка городских дорог. После ввода в эксплуатацию новая магистраль позволит перенаправить транспортный поток и существенно снизить нагрузку на улично-дорожную сеть Калининграда.
Сейчас в работе находятся третий и четвёртый этапы строительства. Работы ведутся на участке от транспортной развязки на Советском проспекте в направлении проспекта Победы. Общая длина нового участка составит 4,4 километра.
В рамках строительства планируется возведение трёх путепроводов и подземного пешеходного перехода в районе проспекта Победы. Технические параметры проекта впечатляют: — протяжённость новой развязки — 1,5 километра; — шестиполосное движение; — разрешённая скорость до 120 км/час.
Текущее состояние работ демонстрирует хорошую динамику — техническая готовность объекта достигла 50%.
Масштабные планы нацпроекта включают не только строительство обхода. До конца года в регионе будет отремонтировано 139 километров областных дорог, а также проведён ремонт около 310 погонных метров мостовых сооружений.