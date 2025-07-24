Стало известно, сколько нефти всего в недрах Беларуси

Ранее во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание, посвященное вопросам нефтедобычи в республике в настоящее время. Планы по добыче двух миллионов тонн в текущем году он назвал неплохими, но задал вопрос о перспективах: как дальше будет обеспечиваться интенсивность геологоразведки и освоения новых месторождений. По его словам, в стране есть все условия и резервы, чтобы бурить в большем объеме. При этом нужно проводить работы с умом и применять передовые технологии.