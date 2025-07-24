Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько нефти всего в недрах Беларуси

Нефтедобыча в республике затруднена в первую очередь из-за того, что большая часть запасов черного золота относится к трудноизвлекаемым.

Источник: Reuters

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Беларусь располагает более чем 45 миллионами тонн извлекаемых запасов нефти, сообщил заместитель генерального директора по геологии компании «Белоруснефть» Петр Повжик.

«В стране — 46 миллионов тонн извлекаемых запасов углеводородов, из которых 56% — трудноизвлекаемые», — цитирует его слова пресс-служба предприятия.

Ранее во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание, посвященное вопросам нефтедобычи в республике в настоящее время. Планы по добыче двух миллионов тонн в текущем году он назвал неплохими, но задал вопрос о перспективах: как дальше будет обеспечиваться интенсивность геологоразведки и освоения новых месторождений. По его словам, в стране есть все условия и резервы, чтобы бурить в большем объеме. При этом нужно проводить работы с умом и применять передовые технологии.

Гендиректор «Белоруснефти» Александр Ляхов в мае текущего года озвучивал цифру в два миллиона тонн. В таких объемах республика не добывала нефть на протяжении последних 30 лет. В 2024 году белорусским нефтяникам удалось добыть 1,938 миллиона тонн.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше