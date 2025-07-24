Стало известно, сколько нефти всего в недрах Беларуси

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Беларусь располагает более чем 45 миллионами тонн извлекаемых запасов нефти, сообщил заместитель генерального директора по геологии компании «Белоруснефть» Петр Повжик.
«В стране — 46 миллионов тонн извлекаемых запасов углеводородов, из которых 56% — трудноизвлекаемые», — цитирует его слова пресс-служба предприятия.
Ранее во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание, посвященное вопросам нефтедобычи в республике в настоящее время. Планы по добыче двух миллионов тонн в текущем году он назвал неплохими, но задал вопрос о перспективах: как дальше будет обеспечиваться интенсивность геологоразведки и освоения новых месторождений. По его словам, в стране есть все условия и резервы, чтобы бурить в большем объеме. При этом нужно проводить работы с умом и применять передовые технологии.
Гендиректор «Белоруснефти» Александр Ляхов в мае текущего года озвучивал цифру в два миллиона тонн. В таких объемах республика не добывала нефть на протяжении последних 30 лет. В 2024 году белорусским нефтяникам удалось добыть 1,938 миллиона тонн.