С 1 августа некоторых волгоградцев ждет прибавка к пенсии

Повышение размера соцвыплат коснется тех, кто официально трудился в 2024 году, а их работодатели исправно перечисляли страховые взносы. Размер прибавки индивидуален и зависит от зарплаты пенсионера, но не может превышать стоимость трех пенсионных коэффициентов.