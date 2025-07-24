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С 1 августа некоторых волгоградцев ждет прибавка к пенсии

В последнем летнем месяце Соцфонд автоматически пересчитает страховые пенсии работающим пенсионерам.

Повышение размера соцвыплат коснется тех, кто официально трудился в 2024 году, а их работодатели исправно перечисляли страховые взносы. Размер прибавки индивидуален и зависит от зарплаты пенсионера, но не может превышать стоимость трех пенсионных коэффициентов.

Особые условия предусмотрены для граждан, отметивших в июле 80-летие или получивших I группу инвалидности. Фиксированная выплата к страховой пенсии для 80-летних удваивается — до 17 815,4 рублей. Инвалидам I группы добавят 8 907,7 рублей к фиксированной выплате (она также составит 17 815,4 рубля).

Обе категории граждан получат новую надбавку за уход: 1 314 рублей к страховой или 1 377 рублей к государственной пенсии. Все новые доплаты будут ежегодно индексироваться.

В пресс-службе Соцфонда подчеркнули, что эти изменения вступят в силу автоматически. Никуда обращаться с заявлениями не требуется.