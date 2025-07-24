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В Самаре проверят более 10 тысяч домов перед стартом отопительного сезона

Подготовка к новому отопительному сезону продолжается в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Больше 10 тысяч домов проверят в Самаре в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Эта работа ведется во всех районах города, рассказали в мэрии. Так, в Промышленном районе готовность составляет уже 76%.

Раньше объекты получали отметку о готовности или не готовности к старту отопительного сезона. А с 2025 года внедрен индекс, по которому будут оценивать подготовку. Эту работу координирует специально созданный штаб, в который вошли представители мэрии, ГЖИ Самарской области, Ростехнадзора, ресурсоснабжающих организаций и т. д.

В этом сезоне в Самаре заменят более 50 километров теплосетей, в том числе на 21 участке выполнят реконструкцию.

Из-за ремонта теплосетей в Самаре перекрывают некоторые улицы. Так, до 31 августа закрыт проезд по участку улицы Чапаевской.