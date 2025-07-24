В Самаре проверят более 10 тысяч домов перед стартом отопительного сезона

Раньше объекты получали отметку о готовности или не готовности к старту отопительного сезона. А с 2025 года внедрен индекс, по которому будут оценивать подготовку. Эту работу координирует специально созданный штаб, в который вошли представители мэрии, ГЖИ Самарской области, Ростехнадзора, ресурсоснабжающих организаций и т. д.