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Пособия по уходу за ребенком до трех лет вырастут в Беларуси с 1 августа 2025

Минтруда Беларуси назвало новый размер пособий по уходу за ребенком до трех лет с 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

Пособия по уходу за ребенком до трех лет вырастут в Беларуси с 1 августа 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

«С 1 августа вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет на 8,2%», — отметили в ведомстве.

В Минтруда уточнили, что размер пособия на первого ребенка в августе составит 35% среднемесячной заработной платы, то есть 931,91 рубля (увеличится на 70,49 рубля). Размер пособия на второго и последующих детей окажется 40% СЗП. Речь идет про 1065,04 рубля (+80,56 рубля).

В ведомстве отмечают, что с 1 августа пособие на ребенка-инвалида окажется 45% среднемесячной заработной платы — 1 198,17 рубля (рост составит 90,63 рубля). В пресс-службе обращают внимание, что указанные размеры пособий будут действовать в Беларуси в период с 1 августа 2025 по 31 января 2026 года.

Ранее Минтруда сказало, кому из белорусов положены выплаты от государства на сумму более 46 613 рублей.

Тем временем Минтруда сказало, кто из работников в Беларуси получит в августе 2025 сразу несколько выплат и пособий.

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