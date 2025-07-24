Пособия по уходу за ребенком до трех лет вырастут в Беларуси с 1 августа 2025

В ведомстве отмечают, что с 1 августа пособие на ребенка-инвалида окажется 45% среднемесячной заработной платы — 1 198,17 рубля (рост составит 90,63 рубля). В пресс-службе обращают внимание, что указанные размеры пособий будут действовать в Беларуси в период с 1 августа 2025 по 31 января 2026 года.