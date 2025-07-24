Узбекистан импортировал 24,3 тыс. машин за полгода

В денежном выражении импорт оценили в $422,1 млн. При этом лидерство по-прежнему удерживает Китай, который поставил в нашу страну 21,3 тыс. машин. На Южную Корею пришлось — 2 тыс., Индию — 168.
Всего за июнь в Узбекистане было продано 4 тыс. новых иномарок при месячном падении на 12,6%. На продажу электромобилей пришлось около 29 тыс.
Если говорить о производстве автомобилей в РУз, то на начало июля предприятия выпустили более 185,6 тыс. машин. Основная часть пришлась на Chevrolet Cobalt — 73,1 тыс. За первое полугодие автопром выпустил 46 тыс. Damas, тройку лидеров замкнул Tracker — 22,8 тыс.