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Узбекистан импортировал 24,3 тыс. машин за полгода

Узбекистан импортировал более 24,3 тыс. автомобилей за первые шесть месяцев 2025 года. Из этого объема на электромобили пришлось 14,3 тыс., следует из данных Нацкомстата.

В денежном выражении импорт оценили в $422,1 млн. При этом лидерство по-прежнему удерживает Китай, который поставил в нашу страну 21,3 тыс. машин. На Южную Корею пришлось — 2 тыс., Индию — 168.

Всего за июнь в Узбекистане было продано 4 тыс. новых иномарок при месячном падении на 12,6%. На продажу электромобилей пришлось около 29 тыс.

Если говорить о производстве автомобилей в РУз, то на начало июля предприятия выпустили более 185,6 тыс. машин. Основная часть пришлась на Chevrolet Cobalt — 73,1 тыс. За первое полугодие автопром выпустил 46 тыс. Damas, тройку лидеров замкнул Tracker — 22,8 тыс.