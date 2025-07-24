Автомобили с пробегом в 500 тыс. км могут быть безопасны: мнение эксперта

Большой пробег у машины — еще не приговор. Автомобили, проехавшие 500 тысяч километров, могут оставаться в хорошем состоянии и не угрожать безопасности на дорогах, заявил автоэксперт Константин Лигачев. Об этом пишет «Ридус».
— Легковые автомобили обычно не доезжают до такого пробега. Все современные автомобили предназначены для 200−250 тысяч километров пробега. Дальше двигатель уже просит помощи. При этом есть иномарки, которые прекрасно ездят с пробегом в 500 тысяч километров и больше. Зря в дилерских центрах говорят, что подобные автомобили представляют угрозу, — отметил специалист.
Автоэксперт объяснил, что многое зависит от того, как автомобиль обслуживался. Если регулярно менять масло, фильтры и следить за состоянием деталей, техника способна прослужить очень долго. А вот слепо ориентироваться на цифры пробега, по его словам, не всегда разумно.
Ранее другой эксперт Романа Тимашова рекомендовал избавляться от машин с таким пробегом. Он отмечал, что раньше машины старались продавать, как только пробег достигал 100 тысяч километров, а сейчас нередко продолжают ездить даже на авто с пробегом в 200−300 тысяч и больше.