Автомобили с пробегом в 500 тыс. км могут быть безопасны: мнение эксперта

— Легковые автомобили обычно не доезжают до такого пробега. Все современные автомобили предназначены для 200−250 тысяч километров пробега. Дальше двигатель уже просит помощи. При этом есть иномарки, которые прекрасно ездят с пробегом в 500 тысяч километров и больше. Зря в дилерских центрах говорят, что подобные автомобили представляют угрозу, — отметил специалист.