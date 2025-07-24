Эксперт рассказал, что делать россиянам со сбережениями после снижения ключевой ставки

«Если мы говорим о горизонте планирования ближайший год, неплохим вариантом будет сохранение депозитов по относительно высоким ставкам. Это, по-моему, 18 сейчас, насколько я помню, предлагается», — заявил Давыдов в беседе с URA.RU. Он также отметил, что если нет большего аппетита к риску и желания выйти на финансовый рынок с новыми идеями, то одним из самых простых и оптимальных решений — это сохранить или открыть вклад на год по чуть более высоким ставкам.