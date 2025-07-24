Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, что делать россиянам со сбережениями после снижения ключевой ставки

Россиянам стоит сохранить свои сбережения на действующих банковских вкладах или разместить их на новых депозитах с высокими ставками в случае снижения ключевой ставки Банком России. Об этом сообщил URA.RU финансовый аналитик Денис Давыдов.

Давыдов посоветовал тем, кто еще этого не сделал, разместить свои сбережения на вклады с высокими ставками.

Россиянам стоит сохранить свои сбережения на действующих банковских вкладах или разместить их на новых депозитах с высокими ставками в случае снижения ключевой ставки Банком России. Об этом сообщил URA.RU финансовый аналитик Денис Давыдов.

«Если мы говорим о горизонте планирования ближайший год, неплохим вариантом будет сохранение депозитов по относительно высоким ставкам. Это, по-моему, 18 сейчас, насколько я помню, предлагается», — заявил Давыдов в беседе с URA.RU. Он также отметил, что если нет большего аппетита к риску и желания выйти на финансовый рынок с новыми идеями, то одним из самых простых и оптимальных решений — это сохранить или открыть вклад на год по чуть более высоким ставкам.

Завтра Центральный банк проведет очередное заседание по ключевой ставке. На предыдущей встрече 6 июня совет директоров снизил ее до 20% годовых. После этого российские банки начали уменьшать доходность по вкладам. По прогнозам аналитиков, если инфляция продолжит замедляться, ключевая ставка к концу года может составить 17−18%, а к концу 2025 года — снизиться до 13−15%.