Юрист Хаустов напомнил о налоговой льготе для дачников

Если на дачном участке есть зарегистрированный капитальный домик, то владелец имеет право не платить налог за 50 кв. м его общей площади, напомнил член Ассоциации юристов России Сергей Хаустов.
«Здесь нужно смотреть на то, какая площадь помещения отражена в государственном реестре недвижимости, — объясняет эксперт. — Это и будет отправной точкой в расчетах. Если дом по документам имеет общую площадь 60 кв. м и кадастровую стоимость 600 тыс. руб., то налогом будут облагаться только 10 кв. м этого дома. То есть 100 тыс. руб. — это база для умножения на ставку налога на имущество».
В разных регионах России налоговые ставки отличаются, поэтому итоговые суммы по налогам тоже будут разные. Что касается кадастровой стоимости, то она формируется на основании тех данных, которые внес в документы кадастровый инженер либо соответствующая оценочная комиссия. Если владелец участка считает, что кадастровая цена завышена, то он может ее оспорить и таким образом уменьшить свои налоговые платежи.
Если жилой дом на даче по документам имеет общую площадь меньше 50 кв. м, то налогом он не облагается.
Напомним, что с марта 2025 года собственники дач и садов обязаны регистрировать все капитальные строения, будь то дома, бани или иные постройки. Капитальными считаются все объекты, прочно связанные с землей, которые невозможно переместить в другое место без ущерба для всей конструкции.