Юрист Хаустов напомнил о налоговой льготе для дачников

«Здесь нужно смотреть на то, какая площадь помещения отражена в государственном реестре недвижимости, — объясняет эксперт. — Это и будет отправной точкой в расчетах. Если дом по документам имеет общую площадь 60 кв. м и кадастровую стоимость 600 тыс. руб., то налогом будут облагаться только 10 кв. м этого дома. То есть 100 тыс. руб. — это база для умножения на ставку налога на имущество».