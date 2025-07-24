Reuters раскрыл, когда Россия ужесточит запрет на экспорт бензина

Запрет на экспорт будет действовать также на производителей топлива, сообщает Reuters НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТАСС: в РФ с 1 августа могут ввести запрет на экспорт бензина для производителей.
Россия ужесточит запрет на экспорт бензина уже в понедельник. Такую информацию предоставило Reuters, ссылаясь на некие три источника.
«Три отраслевых источника сообщили, что Россия уже в понедельник рассматривает возможность ужесточения запрета на экспорт, который коснется производителей топлива», — указано в материале. В связи с сокращением поставок бензина из России, цены на топливо в США выросли.
Вопрос о запрете экспорта бензина для производителей обсуждается на фоне роста цен на топливо в России: по итогам торгов 24 июля стоимость Аи-95 достигла 76,33 тысячи рублей за тонну, а Аи-92 — 66,3 тысячи рублей. Ранее ограничения действовали только для непроизводителей, а решение о запрете для производителей может быть принято уже с 1 августа сроком на один-два месяца. Возможность введения таких мер ранее озвучивал вице-премьер Александр Новак.