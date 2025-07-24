Reuters раскрыл, когда Россия ужесточит запрет на экспорт бензина

Вопрос о запрете экспорта бензина для производителей обсуждается на фоне роста цен на топливо в России: по итогам торгов 24 июля стоимость Аи-95 достигла 76,33 тысячи рублей за тонну, а Аи-92 — 66,3 тысячи рублей. Ранее ограничения действовали только для непроизводителей, а решение о запрете для производителей может быть принято уже с 1 августа сроком на один-два месяца. Возможность введения таких мер ранее озвучивал вице-премьер Александр Новак.