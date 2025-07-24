Финансист раскрыл, упадут ли проценты по кредитам в случае снижения ключевой ставки

«В условиях того, что экономика замедляется, вот скажем так, ожидать, что ставки по кредитам тоже существенно снизятся, наверное, нельзя говорить о том, что они будут снижаться теми же шагами», — заявил Давыдов URA.RU. Он пояснил, что, несмотря на возможное снижение ключевой ставки, параметры по кредитам будут меняться не так быстро.