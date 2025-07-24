Финансист раскрыл, упадут ли проценты по кредитам в случае снижения ключевой ставки

Давыдов заявил, что ставки по кредитам будут снижаться постепенно.
Если уровень ключевой ставки снизится, то процентные ставки по кредитам также начнут уменьшаться, однако этот процесс будет происходить гораздо медленнее по сравнению со снижением ставок по депозитам. Об этом сообщил URA.RU финансовый аналитик Денис Давыдов.
«В условиях того, что экономика замедляется, вот скажем так, ожидать, что ставки по кредитам тоже существенно снизятся, наверное, нельзя говорить о том, что они будут снижаться теми же шагами», — заявил Давыдов URA.RU. Он пояснил, что, несмотря на возможное снижение ключевой ставки, параметры по кредитам будут меняться не так быстро.
Это связано с тем, что помимо ключевой ставки, банки также учитывают плату за риск, поэтому темпы снижения ставок по кредитам будут ниже, чем по депозитам. Давыдов подчеркнул, что говорить о существенном снижении кредитных ставок преждевременно, однако постепенное уменьшение все же ожидается.
Он отметил, что инфляция в России продолжает снижаться, в связи с этим у регулятора сегодня есть серьезные основания для смягчения денежно-кредитной политики. По его словам, кредит должен поддержать и разгрузить тех, кому тяжело.
Финансист также дал совет вкладчикам: если банки уже начали понижать ставки по депозитам, целесообразно сохранять сбережения на старых условиях с более высокой доходностью. По его мнению, для планирования на ближайший год сохранение существующих вкладов может оказаться выгодным решением.
Завтра Центральный банк проведет заседание по ключевой ставке. На прошлой встрече она была снижена до 20% годовых. Давыдов предположил, что в этот раз регулятор может уменьшить ставку еще на два процентных пункта. Такую динамику он объяснил замедлением инфляции и инфляционных ожиданий, а также снижением темпов роста экономики.