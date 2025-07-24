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Forbes: российская нефть может спасти Китай

Российская нефть может стать альтернативой для Китая. Все это из-за того, что он сильно зависит из-за нефти Ирана, поставки которой могут прекратиться. Об этом сообщает Forbes.

«Сила Сибири — 2» может стать альтернативой иранской нефти для Китая.

Российская нефть может стать альтернативой для Китая. Все это из-за того, что он сильно зависит из-за нефти Ирана, поставки которой могут прекратиться. Об этом сообщает Forbes.

«Пекин закупает около 90% нефти, экспортируемой Ираном, в объеме почти 1,4 млн баррелей в сутки в первом полугодии этого года. Недавние бомбардировки территории Ирана и возможное закрытия Ормузского пролива с дальнейшим прекращением поставок», — указано в материале. По информации, в случае возобновления проект «Сила Сибири — 2» поставки нефти Китаю станут альтернативой. Возобновление проекта позволит укрепить связи Москвы и Пекина.

«Сила Сибири 2» представляет собой планируемый магистральный газопровод, предназначенный для транспортировки газа с месторождений, расположенных в Сибири, в Китай, а именно в Синьцзян-Уйгурский автономный район. В настоящее время проект находится на стадии проектирования.