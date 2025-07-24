Forbes: российская нефть может спасти Китай

«Пекин закупает около 90% нефти, экспортируемой Ираном, в объеме почти 1,4 млн баррелей в сутки в первом полугодии этого года. Недавние бомбардировки территории Ирана и возможное закрытия Ормузского пролива с дальнейшим прекращением поставок», — указано в материале. По информации, в случае возобновления проект «Сила Сибири — 2» поставки нефти Китаю станут альтернативой. Возобновление проекта позволит укрепить связи Москвы и Пекина.