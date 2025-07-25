Нацбанк ощутимо увеличил курс доллара и курс евро на 25 июля перед выходными

В Национальном банке скорректировали валютные курсы на 25 июля 2025 года, пятницу. В частности, курс доллара и курс евро заметно подскочили, а курс российского рубля стал ниже.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 25 июля, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9439 белорусского рубля, 1 евро — 3,4600 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7127 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в четверг, 24 июля, курс доллара и курс евро подросли и довольно ощутимо, а вот курс российского рубля понизился перед выходными. Сильнее в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0172 белрубля, курс евро увеличился на 0,0249 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0135 белрубля.
Тем временем МАРТ сказал о штрафах 840 рублей за слишком дорогие ранцы и товары к школе.