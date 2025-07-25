Нетронутые 14 лет биткоины сделали их владельца мультимиллионером

Неизвестный пользователь перевёл биткоины с кошелька, который не использовался с января 2011 года. По данным BitInfoCharts, на этом адресе хранилось 3962 BTC, большинство из которых были приобретены по курсу около $0,39 за монету. Об этом пишет РБК.
14 лет назад их стоимость составляла примерно $1558, а в момент перевода цена биткоинов превысила $468 млн при курсе свыше $118 тыс. за монету. Таким образом, цена выросла более чем в 300 тысяч раз.
Кто именно стоит за этой транзакцией, пока неизвестно, равно как и связь данного кошелька с другими крупными переводами, зафиксированными в начале июля. Тогда владелец другой группы адресов с более чем 80 тыс. BTC начал массово перемещать средства на новые кошельки, откуда они направлялись на биржи и к брокерам. Одной из версий в криптосообществе является возможная причастность пионера индустрии Адама Бэка.
Сегодняшняя операция началась с тестовой транзакции небольшой суммы — стандартной практики перед отправкой крупных объемов криптовалюты.
В середине июля курс биткоина достиг исторического максимума около $123 тыс., после чего откатился к отметке в $118 тыс. Аналитики отмечают, что активное фиксирование прибыли с 17 июля оказывает давление на цену BTC.
Также сообщалось, что майнерам биткоинов осталось добыть только около 5% монет.