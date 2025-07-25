Нетронутые 14 лет биткоины сделали их владельца мультимиллионером

Кто именно стоит за этой транзакцией, пока неизвестно, равно как и связь данного кошелька с другими крупными переводами, зафиксированными в начале июля. Тогда владелец другой группы адресов с более чем 80 тыс. BTC начал массово перемещать средства на новые кошельки, откуда они направлялись на биржи и к брокерам. Одной из версий в криптосообществе является возможная причастность пионера индустрии Адама Бэка.