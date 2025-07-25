Зачем нужны столице края небоскребы «Хабаровск-Сити»: различные мнения хабаровчан комментирует депутат гордумы Никита Божок

Финансово-деловой центр «Хабаровск-Сити», как часть городского мастер-плана, будет построен на берегу Амура, в границах улиц Пионерская, Павла Морозова, Шевчука и улицы Солженицына, вблизи от торгово-развлекательного комплекса «Броско Молл». Жители столицы ДФО активно обсуждают это небывалое, грандиозное строительство, высказывая разные мнения. Их вопросы комментирует депутат, председатель постоянного комитета по городскому хозяйству Хабаровской городской думы Никита Божок:
"Сразу внесу ясность: у нас в городе давно работают два центра с таким названием: на улице Фрунзе, близ улицы Ленина, и на Уссурийском бульваре в районе городских прудов. Третий такой одноименный проект когда-то предполагался на улице Павленко, у здания таможни, но тогда еще не было мастер-плана развития Хабаровска.
Очередным шагом воплощения в жизнь этого мастер-плана и станет строительство первой очереди многофункционального комплекса «Хабаровск-Сити», который включает в себя и деловой центр, и современный микрорайон с социальной инфраструктурой.
Как сообщал заместитель министра строительства, главный архитектор Хабаровского края Сергей Федоров, до 2030 года на этой территории разместятся конференц-холл «Хабаровск», амфитеатр, детская парусная школа, центр водных видов спорта и многое другое. В проект заложено возведение новых школ, детских садов, поликлиники — всего около полутора миллиона квадратных метров.
В краевом центре сегодня проживает 660 тысяч человек, много молодежи, и социальная инфраструктура «Хабаровск-Сити» предусматривает наличие мест активности, точек притяжения. Но если одни хотели бы видеть здесь небоскребы, то другие предпочитают сохранить тут свои старые гаражи.
Людей также беспокоит, не будут ли перегружены уже существующие школы, детсады, поликлиники. Впрочем, двухэтажки, сохранившиеся здесь со сталинских времен, еще во время наводнения-2013 были сильно подтоплены, и часть из них расселили. Это ветхий фонд, и для тех, кто там проживает, переезд в новое жилье будет безусловным благом.
Или взять дорожную инфраструктуру. Перестала быть магистральной, а превращается во внутриквартальную дорогу улица Пионерская. На ней, как и по Павла Морозова, слишком много машин в часы пик, особенно учитывая улицу Флегонтова и район Строитель. Меж тем в других городах появляются кольцевые дороги, скоростные диаметры или, как в Санкт-Петербурге, автомобильное шоссе на низких опорах вдоль набережной.
Такие решения могут быть воплощены и на территории, тяготеющей к «Хабаровск-Сити». Например, если соединить набережную от Арены Ерофей до центра города — это будет одна из самых протяженных набережных в России!
Город наш растет, развивается как за счет инвесторов, так и с привлечением федеральных средств через различные программы. Так, модернизация коммунальной инфраструктуры наверняка будет проходить по инвестиционной модели, когда инвестор не просто делает врезки в колодцы, а и перекладывает часть магистралей. И чем больше район, тем больше магистралей будет переложено, причем в современном исполнении — пластиковые трубы или новый чугун.
Немало вопросов по перемещению из зоны строительства «Хабаровск-Сити» не только частных гаражей, но и крупных хозяйственных объектов. К примеру, водозаборные сооружения, среди которых склад с хлором. В плане перевод водозабора на новую, модернизированную систему, за счет бюджетных средств или по совмещенной схеме.
Или как решить судьбу Затона, в котором зимой отстаиваются суда Хабаровского речного порта, или судьбу ремонтно-эксплуатационной базы флота. Рассматривался их перевод в Малышево либо даже на Большой Уссурийский остров. Однако наиболее вероятным вариантом сегодня считается переезд РЭБ флота на Хабаровский судостроительный завод.
Возвращаясь к теме инвестиций. Это здорово, когда к нам приходит инвестор, потому что каждый их вложенный рубль имеет значение для экономики города и края. Создается мультипликационный эффект. Вложения в строительство — это локомотив экономики, который тащит за собой не только строительный кластер, но смежные отрасли: логистику, транспорт, сферу услуг, рабочие места.
Хабаровский край лидирует в Дальневосточном федеральном округе по привлеченным инвестициям, за прошедший период это 2,7 триллионов рублей и 138 реализуемых инвестпроектов. В этом заслуга губернатора Дмитрия Викторовича Демешина, ибо его избрание позволило укрепить в регионе политическую и экономическую стабильность.
Относительно расхожего в соцсетях мнения, что проект «Хабаровск-Сити» — это красивые футуристические картинки, и что построить такие небоскребы вряд ли мы сможем. Но возьмите черно-белые фотографии Хабаровска: архитектура прошлого века, силикатный кирпич домов, и сравните, как сейчас развернулся, вырос наш город!
Взять район Москва-Сити: современные методы и строительные материалы позволяют воспроизвести любой дизайн, какой изобразит художник. Казалось бы, нереальные небоскребы строят в других странах. Я был недавно в Северной Корее — объекты по 130 этажей. И у нас обязательно появятся такие объекты.
Под проект выделены земельные участки, проектирование вела федеральная финансово-строительная группа «Эталон», часть застройки отдана под программу комплексного развития территории. Соглашение об этом подписано в мае этого года на Российско-Китайском форуме в Хабаровске — ведь грандиозное строительство инфраструктуры на Большом Уссурийском острове предусмотрено соединить с будущим районом «Хабаровск-Сити», — подчеркнул Никита Божок, депутат Хабаровской городской думы.