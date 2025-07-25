Зачем нужны столице края небоскребы «Хабаровск-Сити»: различные мнения хабаровчан комментирует депутат гордумы Никита Божок

Город наш растет, развивается как за счет инвесторов, так и с привлечением федеральных средств через различные программы. Так, модернизация коммунальной инфраструктуры наверняка будет проходить по инвестиционной модели, когда инвестор не просто делает врезки в колодцы, а и перекладывает часть магистралей. И чем больше район, тем больше магистралей будет переложено, причем в современном исполнении — пластиковые трубы или новый чугун.