В России предложили ввести ежегодные выплаты перед 1 сентября: подробности

Депутаты Госдумы разработали законопроект о ежегодной выплате одному из родителей школьников денежных средств в размере прожиточного минимума перед учебным годом. Соответствующий документ уже отправлен на заключение в правительство РФ и находится в распоряжении агентства ТАСС.
В документах четко прописывается, кто именно может претендовать на данную социальную выплату, которая будет поступать семье один раз в год до достижения школьником возраста 18-ти лет, в связи с началом учебного года.
«Проживающий на территории РФ один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года), имеющих гражданство РФ, а также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство РФ и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей (законных представителей)», — говорится в тексте законопроекта.
Ежегодная выплата будет равна величине прожиточного минимума в целом по нашей стране. Авторы данного законопроекта предлагают выплачивать данную сумму на каждого школьника в семье.
Подчеркнем, что в настоящее время прожиточный минимум на территории России составляет 17 773 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, выступающий одним из авторов данного нововведения, уточнил, что собрать ребенка в школу — это достаточно сложная задача для родителей, так как нужно не только найти все необходимое для ученика, но и деньги на соответствующие покупки.
«Законопроект направлен на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу. Стоимость школьной формы, обуви, канцелярии, портфелей довольно высокая. Часто семьям не по карману собрать все необходимые школьные принадлежности, особенно, если в семье несколько детей школьного возраста», — говорит парламентарий.
Как KP.RU писал ранее, ученики 1−4х классов должны учиться не более 26 часов в неделю. Соответствующее значение должно стать предельно допустимой нагрузкой. Этому свидетельствует документ Минпросвещения, цитирует РИА Новости.